Fortnite: Epic modifica i Soldati Giocattolo, non saranno più invisibili nell'erba

Sebbene i costumi di Fortnite Battaglia Reale non abbiano un impatto sul gameplay, è possibile che il colore o la forma di alcuni di questi possa favorire i giocatori. Qualche settimana fa vi abbiamo parlato di come le skin dei Soldati Giocattolo venissero usate proprio per mimetizzarsi nell'ambiente e, per fortuna, è stato tutto risolto.

Con l'ultimo aggiornamento del battle royale, Epic Games ha finalmente apportato delle modifiche all'aspetto estetico di entrambe le skin, le quali presentano ora degli stili dal colore non uniforme. In questo modo nessuno potrà più applicare questi costumi al proprio personaggio e mimetizzarsi in maniera pressoché perfetta in alcuni dei biomi della mappa.

Nel caso tali modifiche non dovessero essere di vostro gradimento, chiunque abbia acquistato la versione maschile o quella femminile del Soldato Giocattolo avrà tempo fino al prossimo 14 settembre 2019 per richiedere un rimborso. Ovviamente tale procedura, che potrà essere effettuata direttamente dall'armadietto, non scalerà uno dei tre gettoni dell'account legati al rimborso.

Sapevate che Epic Games ha svelato le motivazioni della permanenza del mech in Fortnite nonostante le numerose lamentele da parte dei giocatori?