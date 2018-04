Fortnite: Epic prosegue con la causa contro il 14enne accusato di favorire il cheating

Epic Games sta proseguendo con la sua azione legale contro il ragazzo di quattordici anni accusato di favorire il cheating in Fortnite.

Secondo Epic il ragazzo conosciuto come C.R. ha "attivamente promosso, distribuito ed invogliato altri giocatori ad usare software per il cheating". A quanto pare, l'accusato operava attraverso due differenti canali YouTube. Quando venne avviata l'azione legale, la compagnia non era a conoscenza dell'età del giovane, ancora minorenne. In ogni caso, la rivelazione non modificò in alcun modo la decisione di Epic che si mostrò decisa a "combattere ogni tipo di violazione di copyright e DCMA da parte di chiunque, a prescindere dall'età".

La madre scrisse una lettera in cui affermava che il figlio è stato utilizzato come capro espiatorio e come monito per gli altri, vista l'incapacità da parte della compagnia di prevenire il fenomeno del cheating. La lettera venne interpretata dal giudice come una mozione atta a far cadere le accuse contro suo figlio. La madre scriveva che Epic non può dimostrare che ha subito dei danni oppure che C.R. ha infranto il copyright. Affermava, inoltre, che la compagnia ha diffuso illegalmente il nome del minorenne e che il contratto con il ragazzo (l'accordo con gli utenti che viene accettato al momento della registrazione) non è valido poiché non è mai stato autorizzato dai genitori.

Stando all'ultimo aggiornamento sulla causa, Epic Games ha però proseguito con l'azione legale facendo cadere tutti e quattro i punti e chiedendo che venga negata la mozione della madre. Ciò potrebbe risultare in una sentenza che obbliga l'accusato a risarcire economicamente la compagnia. La decisione spetta al giudice.