Fortnite: Epic pubblica una curiosa immagine legata a Meteoriti e Comete?

Da tempo su Fortnite regna il mistero delle comete: cosa succederà quando le meteoriti vaganti per i cieli del Battle Royale di Epic Games cadranno sulla Terra? Secondo molti, le comete si schianteranno sui Pinnacoli Pendenti, gli sviluppatori non hanno confermato questa tesi ma nelle scorse ore hanno pubblicato una misteriosa immagine...

L'immagine in questione mostra una schermata TV piena di interferenze, con le classiche bande colorate che segnano l'interruzione della trasmissione. Di cosa potrebbe trattarsi? Difficile dirlo ma c'è chi ipotizza che l'artwork in questione sia fortemente legato alle comete di Fortnite e che quando queste si schianteranno al solo verrà annunciata una nuova modalità di gioco.

Per il momento tutto tace da parte degli organi ufficiali e quanto riportato è solamente frutto di speculazioni non confermate. Ricordiamo che oggi (giovedì 26 aprile) hanno preso ufficialmente il via le sfide della settimana 10, le ultime per la stagione 3, la quale terminerà ufficialmente il 30 aprile.

La stagione 4 dovrebbe debuttare ufficialmente a inizio maggio, non è escluso che la season 4 possa finalmente svelare il mistero relativo ai meteoriti di Fortnite, enigma che sta tenendo in sospeso da mesi i giocatori, i quali non vedono l'ora di poter arrivare a una soluzione...

E voi cosa ne pensate? L'immagine in questione è davvero legata a comete e meteoriti oppure no?