Fortnite: Epic regala 1.000 V-Buck ai vecchi giocatori di Salva il Mondo

Arriva a sorpresa nel corso della serata un lungo messaggio da parte di Epic Games indirizzato ai più vecchi giocatori di Fortnite Salva il Mondo, i quali presto riceveranno un importante indennizzo per l'acquisto di loot box.

Parliamo di un gruzzoletto formato da ben 1.000 V-Buck che verrà dato in regalo esclusivamente ai giocatori della modalità cooperativa che hanno acquistato almeno una delle vecchie loot box, ovvero i lama pignatta prima dell'introduzione dei Raggi-X. Nei primi mesi di permanenza del gioco sul mercato, prima che gli sviluppatori decidessero di abbandonare il modello free to play in via definitiva, le loot box contenevano oggetti casuali e non era possibile in alcun modo scoprire in anticipo quali sarebbero stati i contenuti del lama acquistato. Se siete quindi uno dei vecchi giocatori di Salva il Mondo che hanno effettuato l'acquisto di almeno un lama quando il vecchio sistema era ancora in vigore, riceverete i V-Buck gratis nel corso dei prossimi giorni. Va precisato che non importa quanti lama abbiate acquistato in passato, poiché indipendentemente dal numero di acquisti riceverete sempre e solo 1.000 V-Buck.

