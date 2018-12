Fortnite: Epic regala Salva il Mondo agli acquirenti del bundle Xbox One S

Alcuni acquirenti del bundle Xbox One S dedicato a Fortnite hanno fatto presente ai vertici di Epic Games un problema riguardante il voucher cartaceo con il codice utilizzabile per scaricare il gioco: quest'ultimo, infatti, non includerebbe Salva il Mondo nonostante il voucher lo descriva come "esperienza completa".

L'utilizzo del codice contenuto all'interno del bundle Xbox One S con Fortnite e hard disk da 500Gb o 1Tb garantisce il download della sola esperienza free-to-play di Battaglia Reale, della modalità Creativa e di diversi bonus ingame rappresentati da oggetti per la personalizzazione estetica del personaggio e da un quantitativo di V-Bucks, ma non del modulo PvE Salva il Mondo.

Il crescente numero di utenti che ha evidenziato questo grave errore di comunicazione ha spinto i PR di Epic a rispondere con un messaggio pubblicato sulle pagine del subreddit ufficiale di Fortnite e recapitato per email ai singoli acquirenti del bundle in questione:

"Siamo d'accordo che la comunicazione sul bundle Fortnite di Xbox One S non è chiara e quindi offriamo l'accesso gratuito a Salva il Mondo per coloro che hanno comprato il bundle", spiegano i rappresentanti di Epic aggiungendo che "inizieremo a identificare i giocatori che hanno richiesto il pacchetto Eon (collegato al codice di Fortnite contenuto nel bundle di Xbox One S, ndr) e daremo loro l'accesso alla modalità Salva il Mondo. Ci assicureremo inoltre che tutti i futuri giocatori che riscatteranno il pacchetto Eon abbiano accesso a Salva il Mondo d'ora in avanti".

A chi ha già acquistato la modalità Salva il Mondo e ha utilizzato il pacchetto Eon per installare Fortnite Battaglia Reale sulla propria Xbox One S appena acquistata, i vertici di Epic Games promettono di offrire un "rimborso" di 2.000 V-Bucks.