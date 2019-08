Fortnite: Epic rimuove il cane Gunner, promessi rimborsi ai giocatori

Dietrofront di Epic Games, che ha deciso di tornare sui suoi passi e di rimuovere il cane Gunner dal negozio di Fortnite, dopo alcune polemiche scoppiate nelle ultime ore. Il nuovo oggetto era arrivato nello shop ieri, ma i fan hanno subito notato che era eccessivamente simile a una vecchia conoscenza.

Come dimostra l'immagine che trovate in calce alla news, si tratta infatti di una semplice nuova skin per Bonesy, il pet già apparso con il Battle Pass della Stagione 6 di Fortnite. Trattandosi di oggetti esclusivi per i giocatori che acquistano i Pass della Battaglia a suon di V-Bucks e quindi denaro vero, la decisione di renderlo disponibile anche per gli altri utenti ha fatto infuriare i possessori del pass.

Da cui la decisione di Epic di rimovere l'oggetto in questione, rimborsando per giunta gli acquirenti, come si legge nel comunicato stampa diffuso dalla software house: "Non avremmo dovuto far uscire il Pet Gunner, e ci scusiamo per averlo fatto. Entro i prossimi giorni tutti i suoi acquirenti saranno rimborsati dei 1000 V-Bucks spesi, e riceveranno 200 V-Bucks addizionali. Il Pet sarà rimosso dall'inventario".

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. Anche voi eravate tra gli acquirenti di Gunner? Che ne pensate della decisione di Epic Games? Nel frattempo, date un'occhiata alle novità dell'aggiornamento 10.10 di Fortnite e agli ultimi leak di Fortnite.