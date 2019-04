Fortnite: Epic rimuove una mappa di FuryLeaks, conteneva una scena di suicidio

Come saprete gli utenti di Fortnite possono dare vita a mappe e contenuti personalizzati all'interno del Quartiere, uno spazio pensato proprio a uso e consumo dei giocatori più creativi. Nelle scorse ore però Epic Games è stata costretta a rimuovere una creazione di FuryLeaks.

Il noto leaker aveva creato un mappa denominata Mysterious Mansion, una magione abbandonata piena di misteri, che a quanto pare conteneva però anche scene decisamente macabre: secondo Epic Games il creatore si è spinto oltre il consentito, aggiungendo anche una stanza dove era stata rappresentata la scena di un suicidio, con corda appesa e sedia rovesciata, come a rappresentare una impiccagione.

Epic Games ha rimosso la creazione in questione dopo le segnalazioni di alcuni utenti aggiungendo la seguente motivazione: "abbiamo rimosso la creazione di FuryLeaks, non ci eravamo accorti della scena incriminata ed è una cosa che non possiamo permettere tra i creatori di contenuti, vi preghiamo di tenerne di conto in futuro."

Polygon ha pubblicato un'immagine della scena incriminata, potete vederla qui sotto. Cosa ne pensate della decisione di Epic Games? La rimozione della Mysterious Mansion è giusta a vostro parere?