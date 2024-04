Fortnite: Epic rimuove la rarità delle skin e i giocatori vanno su tutte le furie

Questa settimana è stato pubblicato un importante aggiornamento di Fortnite Capitolo 5, che oltre ad aver dato il via alla seconda stagione di Rocket Racing include anche la collaborazione con Avatar the Last Airbender. Oltre ad introdurre questi contenuti inediti, però, l'update ha stravolto l'armadietto, facendo infuriare molti utenti.

L'aggiornamento alla versione 29.20 di Fortnite Capitolo 5 ha infatti aggiornato il sistema di classificazione delle skin, che non adotterà più la classica rarità. In poche parole, non ci sarà più alcuna differenza tra costumi comuni, rari e leggendari, poiché il loro sfondo sarà identico nell'armadietto. Questa modifica, piuttosto importante, non coinvolge le skin speciali come quelle legate alle Serie d'Icone e quelle delle Leggende dei Videogiochi, che continueranno a differire dalle altre per quel che riguarda lo sfondo. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, questo cambiamento ha lo scopo di migliorare la qualità estetica del gioco, così da rendere più gradevole sia la visione dell'armadietto che del negozio.

Un'altra importante novità arriverà solo a maggio 2024 e consiste in un timer che segnala quanto tempo manca prima che un elemento cosmetico abbandoni il negozio oggetti, così che gli utenti possano avere maggiore consapevolezza prima di fare un acquisto.

Se questa seconda modifica è stata accolta positivamente, non si può dire altrettanto della prima. Gli utenti stanno criticando aspramente Epic Games per questa scelta, spiegando che con questa nuova impostazione è più difficile individuare i costumi nell'armadietto. Altri sostengono invece che sia una manovra atta ad invogliare maggiormente gli utenti all'acquisto delle skin meno costose, che per via dei tag godevano di meno attenzioni rispetto alle altre.

Insomma, le lamentele sono tante e non possiamo escludere che gli sviluppatori decidano di tornare indietro, un po' come accaduto con la censura delle skin in alcune esperienze della modalità creativa qualche settimana fa.

Avete già letto i dettagli sulla FNCS 2024 con in palio 2 milioni di dollari?

EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti oggi su