Fortnite: Epic rimuove la skin Ikonik di Samsung ad alcuni giocatori

Nelle scorse ore alcuni giocatori hanno segnalato la sparizione dal loro armadietto della skin Ikonik di Fortnite, riservata a coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy S10. Ma cosa sta succedendo esattamente? Scopriamolo.

Secondo quanto riportato da varie fonti, Epic Games starebbe facendo "pulizia" negli armadietti di coloro che hanno ottenuto il costume Ikonik in maniera poco lecita, tramite codici ottenuti non legalmente, generati da sistemi di hack o acquistati da rivenditori non autorizzati.

Lo scorso anno la skin Ikonik di Fortnite è stata venduta su eBay per cifre vicine ai 1.000 dollari, coloro che hanno ottenuto il costume in questo modo vedranno presto sparire l'outfit, a quanto pare infatti Epic Games ha trovato come individuare le skin ottenute illegalmente.

In questo caso il problema è dato dal fatto che i giocatori hanno pagato dei venditori per ottenere la skin, perdendo quindi sia il denaro che l'acquisto effettuato. La community insorgerà? Probabilmente sì ma ci sarà ben poco da fare, anche l'acquisto illecito di contenuti rientra tra i possibili motivi di ban o chiusura definitivamente dell'account di Fortnite.