Fortnite: Epic sta rimuovendo V-Buck e skin acquistati da rivenditori non autorizzati

Mentre l'intera comunità di gioco sta celebrando le festività con l'evento Fortnite Mezz'Inverno, Epic Games sta conducendo una battaglia contro i rivenditori non autorizzati che propongono V-Buck a prezzo stracciato.

Stando a quanto riportato da Blasting News, la compagnia americana ha cominciato a rimuovere dagli account dei videogiocatori tutti i V-Buck - la valuta in-game scambiabile con skin, oggetti cosmetici e Pass della Battaglia - acquistati da rivenditori terze parti senza avere l'autorizzazione della casa madre. Gli utenti che decidono di affidarsi a questi canali vengono chiaramente invogliati dai prezzi stracciati: i negozi ufficiali, ad esempio, vendono 13.500 V-Buck a 99,99 dollari, mentre quelli non autorizzati riescono a proporli a soli 60 dollari.

Il punto, è che questi rivenditori si sono appropriati dei codici per i V-Buck in maniera fraudolenta, pertanto Epic Games sta attuando tutte le misure possibili per contrastarli, e nel frattempo sta rimuovendo tutti gli acquisti effettuati dai videogiocatori con quei V-Buck. Non è escluso che in futuro possa decidere di passare a misure ancor più severe, come i ban degli account che utilizzano V-Buck provenienti da fonti dubbie. Dal canto nostro, vi consigliamo di acquistare la valuta in-game solo ed esclusivamente nei negozi autorizzati, nello store ufficiale di Epic Games oppure su PlayStation Store e Microsoft Store.

Prima di salutarvi, ci teniamo a ricordare che in occasione dell'evento Mezz'Inverno è stato messo in vendita il Pacchetto Leggende Polari, con tre skin invernali e tanto altro.