Fortnite: Epic ha svelato per errore il Cavaliere Omega, ecco quando arriverà nel negozio

Se fino ad ieri la skin Cavaliere Omega era solo al centro di voci di corridoio, ora si tratta di realtà. L'aggiornamendo di Fortnite Capitolo 3 pubblicato oggi contiene infatti tutti i file relativi all'attesissimo costume e persino Epic Games, per errore, ha inserito nel titolo un riferimento al pacchetto.

Nel corso del pomeriggio, infatti, i giocatori del battle royale gratis hanno trovato nell'elenco delle sfide anche quelle relative al Cavaliere Omega. Sebbene si sia trattato di un bug, tale evento ha confermato una volta per tutte l'imminente debutto della skin, che approderà nel gioco con una serie di sfide a tempo che permetteranno di sbloccare uno stile aggiuntivo dorato per il costume e ben quattro versioni della spada che funge da strumento da raccolta.

Per chi se lo stesse chiedendo, i dataminer si sono già messi al lavoro e hanno scoperto non solo che il pacchetto si potrà acquistare spendendo i V-Buck (non occorrerà ricorrere alla carta di credito se avete messo da parte i gettoni grazie a Salva il Mondo), ma che il bundle dovrebbe fare il suo arrivo nel negozio oggetti questa notte. Purtroppo non si conoscono i dettagli sul costo del pacchetto e, almeno per quello, dovremo attendere la sua uscita.

Prima di lasciarvi alle immagini promozionali del bundle, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare lo zaino e le altre ricompense gratis del CCFN, l'evento competitivo di Fortnite.