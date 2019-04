Fortnite: Epic ha svelato la skin segreta delle sfide Scoperta?

Esattamente come le precedenti, anche l'attuale Stagione 8 di Fortnite propone agli acquirenti del Pass della Battaglia un set di sfide - a questo giro si chiama Scoperta - che richiede il completamento degli incarichi di almeno 7 settimane e che mette in palio una skin segreta.

Ebbene, tra sette giorni esatti prenderà il via la Settimana 7 (no, non è uno scioglilingua), ed Epic Games ha cominciato a stuzzicare tutti i suoi fan mostrando su Twitter un nuovo misterioso personaggio chiamato Rovina. Molti sono pronti a scommettere che si tratti proprio della skin segreta delle sfide Scoperta, sebbene Epic non lo abbia ancora confermato in via ufficiale. Nel tweet, infatti, è possibile leggere solamente le parole "Rovina sta arrivando". Potete ammirare lo sguardo infuocato del nuovo personaggio in cima a questa notizia.

Cosa ve ne pare? Non è escluso, in ogni caso, che possa trattarsi di una nuova skin a pagamento pronta a fare il suo debutto nel negozio di gioco. Staremo a vedere, nel frattempo vi ricordiamo che quest'oggi ha preso il via la Settimana 6 della Stagione 8, che ha introdotto nuove sfide come "Visita i 5 punti più alti dell'isola". Ninja, intanto, ha deciso di abbandonare Fortnite in segno di protesta e si è messo a giocare a Sekiro: Shadows Die Twice.