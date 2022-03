Fortnite: Epic taglia fuori i pro player russi da quasi tutte le competizioni

Proprio qualche ora fa, il sito ufficiale di Fortnite Capitolo 3 si è aggiornato con un breve post che annuncia un grosso cambiamento a quella che è la gestione degli eventi a premi in territorio russo.

Ecco di seguito il comunicato pubblicato sul portale ufficiale dell'azienda:

"A partire dall'11 marzo 2022, la Russia verrà aggiunta all'elenco dei paesi i cui giocatori sono impossibilitati a vincere premi in denaro in seguito alla partecipazione agli eventi competitivi di Fortnite. I giocatori residenti in Russia potranno in ogni caso ottenere i premi che consistono in elementi cosmetici per il gioco. Coloro i quali risiedono in territorio russo devono completare un processo di verifica per i premi relativi a tornei già conclusi e richiedere la vincita al provider dei pagamenti di Epic entro e non oltre il 22 marzo 2022. Tutti i premi che non verranno reclamati entro il 22 marzo 2022 verranno bloccati fino a quando il provider dei pagamenti di Epic non potrà nuovamente versare pagamenti ai giocatori con residenza in Russia."

Vi ricordiamo che questo non è il primo provvedimento preso dalla software house in seguito agli eventi che hanno coinvolto l'Ucraina e la Russia: per chi non lo sapesse, infatti, è di qualche giorno fa la notizia che conferma l'interruzione delle vendite da parte di Epic Games in territorio russo.