Fortnite: Epic ha temporaneamente disabilitato il Missile Guidato a causa di un bug

A quanto pare, l'Aggiornamento 3.5 pubblicato oggi non si è limitato solamente ad aggiungere nuovi contenuti. Sta anche creando dei bei grattacapi ai giocatori e alla stessa Epic Games.

Vi abbiamo già parlato della ricomparsa dell'exploit dei fucili a pompa, grazie al quale i giocatori possono sparare colpi in rapida successione. Ebbene, pare che sia stato introdotto anche un bug alle animazioni del Missile Guidato, una delle più recenti aggiunte dell'arsenale di Fortnite Battaglia Reale. A causa di questo problema imprevisto, Epic Games si è vista costretta a disabilitarlo temporaneamente, in attesa di un fix. L'annuncio è arrivato via Twitter nelle scorse ore. Pertanto, se non riuscite a trovarlo all'interno dei forzieri, non temete, non è colpa della sfortuna! Gli sviluppatori ci aggiorneranno al riguardo quanto prima.

L'update 3.5 ha introdotto la funzionalità di replay, che permette di rivedere e registrare i momenti salienti della partita, e un nuovo oggetto difensivo, il Fortatile, che consente ai giocatori di generare in maniera rapida un riparo. Vi ricordiamo, infine, che domani mattina prenderanno il via le sfide della Settimana 8, che sono state svelate in anticipo grazie a un leak.