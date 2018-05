Fortnite: Epic ha venduto 5 milioni di Battle Pass in un giorno, rivela Michael Pachter

Fortnite: Battle Royale ha raggiunto ormai un un livello di popolarità incredibile: il titolo targato Epic Games ha superato i già strabilianti numeri di PlayerUnknown's Battlegrounds, e si sta rivelando una fonte di guadagno estremamente redditizia per la compagnia.

Nel corso di un'intervista concessa a VentureBeat, Michael Pachter ha diffuso qualche dato in più riguardo al successo di Fortnite. Esattamente dodici settimane fa, il noto analista è venuto a conoscenza direttamente da Epic Games, che il Battle Royale più in voga del momento è riuscito a vendere ben 5 milioni di Battle Pass in un solo giorno. Questo il commento di Pachter riguardo a questo ragguardevole traguardo:

"Puoi giocare per sempre ai Battle Pass spendendo 10 dollari alla volta. È davvero un sistema intelligente. La gente noterà che qualcuno possiede quella skin tanto difficile da ottenere, e sempre più persone opteranno per il Battle Pass. Epic mi ha comunicato che 12 settimane fa hanno venduto 5 milioni di Battle Pass in un solo giorno. 50$ milioni in un giorno? Questo è un buon modello di business. Penso che molti altri publisher copieranno questa mossa e si muoveranno nella direzione degli oggetti cosmetici, cosicché nessuno si lamenterà del pay-to-win".

Ricordiamo che i Battle Pass di Fortnite, acquistabili tramite i V-Bucks o denaro reale (9,99 euro cadauno), contengono delle sfide che, in caso di completamento, vi offrono accesso a degli oggetti estetici esclusivi.