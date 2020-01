Fortnite: il titolo Epic vietato nelle scuole del Kentucky

Le scuole del Kentucky hanno deciso di vietare Fortnite nei tornei del circuito esport scolastico, affermando che il Battle Royale Epic, così come altri titoli simili, "sono troppo violenti".

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, la piattaforma californiana PlayVS ha concluso un'importante partnership con Epic Games per portare nelle scuole il circuito competitivo ufficiale di Fortnite.

Il titolo Epic, insomma, nel Kentucky, finisce nella lista dei “cattivi”.

"Non c'è posto per gli sparatutto nelle nostre scuole", secondo la dichiarazione del Commissioner della Kentucky High School Athletic Association, Julian Tackett, raccolta dal portale Kentucky.com. La dichiarazione continua "Non sapevamo di questa aggiunta e siamo fortemente contrari. L'annuncio dell'arrivo di Fortnite nelle scuole coincide con l'anniversario di uno dei giorni più bui del Kentucky, l'incidente della Contea di Marshall”.

La dichiarazione fa riferimento a uno dei tanti casi di violenza nelle scuole statunitensi. La sparatoria, avvenuta nel 2018 provocò la morte di due studenti, oltre a diversi feriti.

Nel Kentucky, l'organizzazione KHSAA era già intervenuta nella materia "esport" richiedendo l'approvazione scritta di presidi, sovrintendenti e genitori prima che gli studenti potessero persino giocare a League of Legends. Il titolo di Riot, dunque, nonostante qualche limitazione, pare rappresentare ancora un'attività esport consentita nelle scuole del Kentucky.