Fortnite: Epic vince la causa contro un cheater e offre il risarcimento in beneficenza

Epic Games ha trionfato nella causa legale contro un cheater australiano di Fortnite accusato di rivendere account "boostati" e di utilizzare programmi di cheat per trarre dei guadagni e non solo per divertimento personale.

Il colpevole, conosciuto con il nickname BlazeFN (vero nome Brandon Despotakis) è accusato di aver violato il contratto di licenza di Fortnite per l'utente finale e di non aver rispettato i termini e le condizioni imposte da Epic Games per l'utilizzo di Fortnite. In particolare il cheater avrebbe venduto account potenziati e cheat ad altri giocatori, il processo è andato avanti per circa un anno e Despotakis è stato condannato a versare un risarcimento ad Epic.

Brandon aveva messo in piedi una vera e propria attività illegale di rivendita profili, aimbot e V-Bucks, oltre a commercializzare account con skin rare di Fortnite, non più in vendita o con Battle Pass completati. Inoltre BlazeFN ha utilizzato e modificato artwork di Fortnite di proprietà di Epic Games per creare grafiche per promuovere i suoi prodotti sui social network.

Il processo come detto si è concluso, BlazeFN dovrà chiedere pubblicamente scusa a Epic Games, smantellare la sua attività illegale e pagare un risarcimento non quantificato. Epic dal canto suo ha dichiarato che il denaro ricevuto verrà donato in beneficenza all'associazione Child's Play, che si occupa del benessere dei bambini ricoverati in ospedale donando giocattoli e videogiochi ai piccoli pazienti.