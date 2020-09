Fortnite, Epic vs Apple: per la casa di Cupertino 'Epic è un sabotatore, non un martire'

I toni della ormai celebre disputa legale tra Epic e Apple si fanno sempre più accesi. Dalle colonne di GamesIndustry.biz apprendiamo infatti che la casa di Cupertino starebbe facendo delle pressioni sulla corte americana chiamata a dirimere la questione, con Epic che chiede di ripristinare Fortnite su iOS e App Store.

In base alle ultime notizie raccolte da GI.biz, sembra infatti che i legali di Apple abbiano chiesto alla Corte presieduta dal giudice Yvonne Gonzales Rogers di negare la richiesta di ingiunzione presentata da Epic Games per opporsi al blocco di Fortnite da App Store, con conseguente perdita della licenza di Unreal Engine su iOS necessaria a garantire la pubblicazione degli aggiornamenti contenutistici dell'iconico battle royale.

Nella documentazione presentata dagli avvocati di Apple, si legge ad esempio che "l'ecosistema di iOS ha contribuito a un aumento esponenziale nella produzione di applicazioni e dispositivi mobile, portando a enormi benefici per gli utenti e gli sviluppatori che hanno aumentato a loro volta la scelta dei consumatori. In poche parole, il modello di business dell'iPhone è decisamente competitivo. Di conseguenza, le teorie di Epic sul 'mantenimento di un monopolio' sono fallimentari nel merito. La rimozione di Fortnite da App Store non costituisce un danno irreparabile perchè è stata Epic stessa ad esserne responsabile decidendo unilateralmente di violare le linee guida siglate da ogni sviluppatore ed evitando di corrispondere ad Apple la commissione del 30% su tutti gli acquisti in-app di Fortnite".

In ultima analisi, i legali di Apple spiegano che "di tutta questa situazione venutasi a creare, Epic è un sabotatore, non un martire. Non ha bisogno né ha equamente diritto all'impegno straordinario richiesto a questa Corte. In effetti, Epic non cerca nemmeno di spiegare perchè ha voluto violare i contratti in essere e intentare questa causa, per non parlare del modo in cui ha violato in modo così fondamentale la nostra fiducia introducendo i pagamenti diretti in Fortnite. Epic avrebbe potuto evitare qualsiasi ulteriore danno che coinvolge Fortnite o Unreal Engine con la semplice pressione di un tasto".

Nella speranza che la situazione si risolva al più presto, e che la soluzione (qualunque essa sia) non ricada negativamente sugli appassionati di Fortnite Capitolo 2, vi rimandiamo al nostro approfondimento sulla guerra appena iniziata tra Epic e Apple.