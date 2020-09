Fortnite, Epic ed Apple: account Epic Games non saranno più accessibili tramite Apple ID

Il mese di agosto ha visto esplodere improvvisamente un teso scontro tra Epic Games ed Apple, con Fortnite: Battaglia Reale al cuore della confronto tra le due compagnie.

La decisione della software house autrice della battle royale di modificare unilateralmente l'assetto del sistema di acquisti in-game di Fortnite è stata la causa scatenante della tensione, tradottasi in brevissimo tempo in una vera e propria diatriba legale. Apple ed Epic Games sono finite in tribunale, per far valere ognuna le proprie ragioni. Al momento non è ancora chiaro quale sarà l'esito finale di questa inattesa battaglia legale, ma i rapporti tesi si sono già tradotti in conseguenze concrete.

Tra queste ultime figura la decisione di Apple di sospendere la possibilità di accedere agli account Epic Games tramite Apple ID. A partire da venerdì 11 settembre, questa feature non sarà più disponibile. Di conseguenza, Epic Games informa gli utenti di procedere con l'aggiornamento delle credenziali entro la data indicata: si parla, nello specifico, di e-mail corrente e di password dell'account. Nel caso in cui il termine giunga a scadenza senza che sia stata aggiornata la mail, Epic Games invita a contattare il servizio di assistenza.



Sullo sfondo del confronto tra Apple ed Epic Games, ha preso il via la Stagione 4 di Fortnite: Battaglia Reale.