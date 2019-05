Fortnite: Esegui uno dei salti acrobatici su gru, treno sopraelevato o recinzione

I giocatori di Fortnite Stagione 9 possono dedicarsi a una nuova sfida dell'evento Fai Centro in Centro che richiede di eseguire uno dei salti acrobatici sulla gru, sul treno sopraelevato o sulla recinzione. In questa mini-guida vi spiegheremo come portarla e termine.

Dopo avervi mostrato come andare più veloce di 30 attraverso entrambi i punti di misurazione, di seguito vi spieghiamo come completare nel modo più rapido possibile la sfida "Esegui uno dei salti acrobatici sulla gru, sul treno sopraelevato o sulla recinzione" dell'evento Fai Centro in Centro di Fortnite Stagione 9, così da ottenere in ricompensa il Backboard epico Kevin.

Esegui uno dei salti acrobatici sulla gru, sul treno sopraelevato o sulla recinzione (0/1) (Backboard epico Kevin)

La sfida in questione richiede di eseguire uno dei salti acrobatici nella modalità Fai Centro in Centro di Fortnite, su una delle tre seguenti strutture: la gru, il treno sopraelevato e la recinzione. Dove si trovano?

Come potete vedere nel filmato proposto in cima, alla fine del primo rettilineo troverete la recinzione, e potrete eseguire un salto acrobatico su di essa prendendo la piccola rampa in basso a sinistra.

Più avanti nel tracciato sarà possibile raggiungere il treno sopraelevato, eseguendo dei trick che richiederanno un certo grado di tempismo e precisione. Per concludere, verso la fine del primo tracciato si può salire sulla gru per eseguire un salto acrobatico.

Per completare la sfida nel modo più rapido e semplice possibile, vi consigliamo di concentrarvi sulla recinzione a inizio tracciato. Una volta completata la challenge, verrete ricompensati con il Backboard epico Kevin.