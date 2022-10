Fortnite: esiste un film sul Battle Royale di Epic Games?

Negli ultimi anni l'industria dei videogiochi si è espansa sempre di più anche grazie alla produzione di molte opere cross-mediali, ovvero trasposizioni di brand videoludici in film, serie TV e altri prodotti. Fortnite non è stato da meno, proponendo ai suoi utenti occasioni come il concerto di Travis Scott o l'esibizione di Ariana Grande.

Nel momento in cui scriviamo, dunque, non esiste ancora nessun film ufficiale di Fortnite, ma considerando il successo straordinario riscosso dai due eventi speciali a tema musicale che abbiamo citato in apertura, i quali hanno registrato la presenza di milioni di spettatori virtuali in contemporanea, rimane comunque molto probabile che Epic Games voglia provare ad espandere ulteriormente il brand di Fortnite anche tramite alcune produzioni cinematografiche, oltre che grazie alle molteplici partnership commerciali già siglate fino ad ora.

Negli ultimi tempi sono infatti stati anche riscontrati diversi indizi in tal senso, come l'assunzione di alcuni ex dipendenti di LucasFilm tra le fila di Epic Games e l'apparizione di una riproduzione del Bus della Battaglia a Hollywood, segnali entrambi che aumentano le probabilità di avere, nel corso dei prossimi mesi, notizie riguardanti un possibile film dedicato a Fortnite.