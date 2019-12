Fortnite è uno strumento del demonio secondo l'esorcista Antonio Mattatelli

Intervenuto durante la trasmissione radiofonica I Lunatici (in onda su Radio Due) l'esorcista Antonio Mattatelli ha dichiarato che Fortnite (e più in generale, i videogiochi con una forte componente social) è uno strumento del demonio, contestualizzando la sua affermazione come parte di un discorso più ampio.

"L'altra mattina stavo passando davanti ad un negozio e c'era una folla di ragazzini in coda per acquistare uno smartphone a sconto", questo l'incipit della dichiarazione di Mattatelli, che poi continua: "perchè non erano a scuola? La realizzazione materiale è il desiderio ultimo della nostra società? A cosa servono gli oggetti? Ormai conta solamente il profitto, la fine del mondo come lo conosciamo sta arrivando. I valori non ci sono più, restano solamente l'individuo e la sua materialità."

L'esorcista parla poi di Fortnite: "i giovani non dialogano più ormai, stanno fissi su smartphone e videogiochi. Su Fortnite, social network e videogiochi il mio parere è estremamente negativo. Questi strumenti causano alienazione e non possono sostituire in alcun modo le relazioni umane. Nel nostro cervello si insinua un meccanismo che ci porta all'isolamento e a preferire i contatti virtuali a quelli reali, la mente umana si abitua a determinati piaceri, come una dipendenza. Fortnite e giochi di questo genere sono uno strumento del demonio in tal senso e la società è già stata colpita da questo male."



Dichiarazioni destinate sicuramente a far discutere.