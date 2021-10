Fortnite, esplode l'Incubo di Halloween: la Regina dei Cubi, Ariana Grande e molto altro

Per il momento, ancora nessuna conferma ufficiale per l'evento speciale di Fortnite a tema Dune, ma in compenso il battle royale è ormai pronto a celebrare Halloween in grande stile.

Con l'aggiornamento 18.21 di Fortnite, l'evento L'Incubo entra infatti nel vivo, proponendo una ricca rassegna di novità. Tra queste ultime spicca l'ingresso della Regina dei Cubi sull'isola si gioco, con l'oscura sovrana che ha portato con sé gli insidiosi Custodi. Descritti da Epic Games come "Apparizioni alte, inquietanti e oscure, con tentacoli spettrali che ti trascinano direttamente nel ViceVerso per affrontarti sul loro territorio", queste ultime sono pronte a sfidare i giocatori. I frequentatori di Fortnite: Battaglia Reale potranno però contare su di una serie di nuove armi per tenervi testa. Tra la Falce ViceVerso, la Scopa da strega e il Lanciarazzi a zucche, l'arsenale del free to play è ora ancora più ricco.



Per festeggiare Halloween, ritorna inoltre anche la modalità Scatto dell'Orda. Con quest'ultima, i giocatori dovranno fronteggiare i Mostri del Cubo, determinati a superare i confini del ViceVerso e invadere l'isola di gioco. Per sopravvivere alla sfida e abbattere il boss finale, i giocatori dovranno cercare di collaborare. La MAT Scatto dell'Orda resterà però disponibile per un periodo di tempo limitato, dalle ore 15:00 di martedì 19 ottobre sino alle ore 14:00 del prossimo 2 novembre. Grazie a degli incarichi speciali, sarà possibile sbloccare il dorso decorativo Succo pensante, uno stendardo Regina dei cubi e lo spray Thriller della squadra delle coccole.



Nel medesimo arco temporale, sarà inoltre possibile completare la scheda punti Fortnite: L'Incubo. Completando le missioni generali si potrà sbloccare lo spray Maledizione di Corvo, la schermata di caricamento Duello di mezzanotte e la scia Evasione furiosa. Infine, segnaliamo il ritorno sull'isola di Ariana Grande, ora pronta a vestire i panni di "Ariana Grande cosmonauta", la più grande cacciatrice di mostri della galassia. Completando tutti i suoi incarichi si avrà diritto ad un piccone Estrattore Ognitempo (stile Scuro).