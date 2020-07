Fortnite: un esploit della Stagione 3 rende i giocatori invisibili e invincibili

La Stagione 3 di Fortnite ha introdotto un bel po' di meccaniche di gioco, più di quante non siano mai state aggiunte in tutte le stagioni del Capitolo 2.

Quando arrivano così tante novità, tuttavia, è molto facile lasciarsi sfuggire qualcosa... e così è capitato anche questa volta, visto che è emerso un gravissimo exploit legato ad una delle nuove meccaniche di gioco, il Mulinello ad acqua. Il giocatore OrangeGuy ha scoperto un modo per sfruttarlo in modo da diventare allo stesso tempo invisibile e invincible. Non staremo qui a spiegare come sfruttare quest'exploit, dal momento che si tratta di una cosa piuttosto grave in grado di alterare pesantemente gli equilibri dell'intero gioco. Inoltre, dal momento che è richiesta una procedura ben precisa (non si diventa invincibili e invisibili per caso) potreste facilmente essere scoperti ed essere bannati. Alla luce di ciò, vi sconsigliamo vivamente di approfittarne.

Epic Games è sicuramente già al corrente del problema, per cui molto presto potrebbe arrivare una patch correttiva. In questi giorni la stessa compagnia sta anche invitando tutti i suoi giocatori a segnalare ogni forma di razzismo e odio. Intanto, i data miner hanno scoperto dettagli sull'arrivo delle macchine in Fortnite e una skin simile a Thor di Endgame.