Fortnite: esplosivi telecomandati e Lama delle scorte tra le novità della patch 3.3

ha annunciato tutte le novità in arrivo con l'aggiornamento 3.3 di, il quale integrerà gli esplosivi telecomandati e la, nuovamente disponibile dal 19 marzo. Di seguito, tutti i dettagli.

Esplosivi telecomandati (Battaglia Reale)

Fai cadere fortezze con un solo pulsante

Lama delle scorte (Battaglia Reale)

Trova bottino nei luoghi più inaspettati. Il lama delle scorte è sceso in battaglia

Serie di incarichi Fortuna della Tempesta (Salva il Mondo)

Scopri tesori ingannatori, insegui creature mitologiche e affronta una pestifera primavera in Fortuna della Tempesta

Straniero Recuperatore trifoglio (Salva il mondo)

Carica le abilità sconfiggendo i nemici e diventa il portafortuna di cui abbiamo sempre avuto bisogno

Novità Fortnite Battle Royale

Armi e Oggetti

Aggiunti gli Esplosivi telecomandati. Rarità rara. Si trova nei lama delle scorte, nei forzieri del tesoro, nel bottino a terra e nelle consegne di rifornimenti.

Pile di 4 (max 10)

La Granata fumogena è stata messa in magazzino.

Correzione dei bug

Il "Fucile da caccia senza mirino" ora si chiama semplicemente "Fucile da caccia"

Corretta l'assenza di effetti di impatto ambientale per i proiettili del Fucile da caccia.

Modalità a Tempo Blitz (questa modalità verrà attivata dal 19/3)

I tempi delle Tempeste sono molto più brevi in Blitz, perciò le partite sono più rapide e intense!

La durata massima della partita è di 15 minuti

La partita inizia con il cerchio della Tempesta che sta già chiudendosi sull'isola

Possibilità di generazione di forzieri del tesoro aumentate da 50-70% a 80-90%

Possibilità di generazione di scatole di munizioni aumentate da 65-80% a 85-95%

Il bottino a terra viene generato quasi il 100% delle volte

Intervallo tra consegne di rifornimenti ridotto da 180 s (+/- 30s) a 80 s (+/- 20s)

Tempo di discesa delle consegne di rifornimenti ridotto da 60s a 30s

Possibilità di generazione di piattaforme di lancio molto aumentata

Raccolta di risorse raddoppiata

Risorse trovate nel bottino incrementate da 30 a 100

Salute dei forzieri del tesoro aumentata da 200 a 500

Salute delle scatole di munizioni aumentata da 120 a 250

Corretto un problema che causava rotazioni indesiderate delle scale

Corretto un problema per cui la collisione di un giocatore eliminato restava temporaneamente ancora attiva, rendendo così difficile raccogliere gli oggetti caduti a terra

Interfaccia

Corretto un problema per cui la finestra Notizie non veniva visualizzata una volta selezionata la Battaglia Reale

Corretto un problema che a volte faceva comparire i personaggi con un orientamento errato durante l'anteprima degli oggetti nel menu di frontend

Aggiornati gli effetti circolari di impatto del proiettile in modo che aiutino a indicare la direzione da cui viene lo sparo

Novità Salva il Mondo

Questa patch ripristina i valori precedenti al ribilanciamento di probabilità di critico avvenuto nell'aggiornamento v3.2 e una serie di correzioni di bug e problemi di bilanciamento con i limiti delle statistiche.

L'aggiornamento 3.3 di Fortnite era atteso per la giornata di ieri ma un problema tecnico ha costretto Epic a rimandarne il lancio, la patch dovrebbe essere disponibile per tutti oggi, giovedì 15 marzo, vi aggiorneremo non appena l'update sarà scaricabile dai server.