Fortnite Estate Cosmica: come completare tutte le sfide nella LTM Freaky Flights

Da qualche ora sono finalmente disponibili altre sfide dell'evento Estate Cosmica di Fortnite Capitolo 2, il cui completamento consente a tutti i giocatori di sbloccare gratuitamente un dorso decorativo, un deltaplano e una copertura per armi e veicoli.

Le tre sfide disponibili oggi sono tutte legate alla modalità a tempo limitato Freaky Flights, la quale è ambientata sull'isola della modalità Creativa e può essere raggiunta inserendo il seguente codice nell'apposito menu della lobby: 1234-7609-6108. In alternativa, dovreste trovare la LTM tra quelle disponibili nella schermata di selezione della modalità di gioco.

Le partite in questa modalità sono molto semplici, dal momento che si tratta di un deathmatch a squadre con rientro immediato e una gran quantità di Stormwing X-4 che i giocatori devono utilizzare per raggiungere la base avversaria. Ogni base è una grossa nave e tra le due aree vi è una distesa d'acqua che elimina il giocatore al contatto.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Percorri 5.000 metri su Stormwing X-4 in Freaky Flights (0/5.000) - Ricompensa: dorso decorativo "Ghiaccioloso (Aranciobacca)" e 20.000 Punti Esperienza

Questa missione chiede ai giocatori di volare per una certa distanza a bordo degli aeroplani. Si tratta di una sfida incredibilmente semplice, visto che di Stormwing X-4 ce ne sono a volontà e con l'ausilio del turbo è possibile ridurre ulteriormente i tempi di completamento della sfida.

Spendi monete per comprare oggetti al distributore automatico in Freaky Flights (0/50) - Ricompensa: copertura per armi e veicoli "Kaboom!" e 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida è davvero semplice da completare, poiché tra gli oggetti acquistabili con le monete troviamo anche le munizioni, il cui costo è di soli 5 gettoni d'oro. Questo significa che con i gettoni di partenza potete completare più di metà sfida e, in caso di necessità, potete recuperarne altri in giro per la mappa.

Elimina giocatori a bordo di un X-4 Stormwing in Freaky Flights (0/25) - Ricompensa: deltaplano "Tavola del Nuvolama" e 30.000 Punti Esperienza

La terza ed ultima sfida è anche la più difficile delle tre proposte oggi e potrebbe essere interpretata male a causa di una descrizione poco precisa. Non importa infatti che l'avversario sia su un aeroplano, ma l'obiettivo della sfida consiste nell'eliminare gli avversari mentre ci si trova a bordo del velivolo. Non importa se i nemici vengono eliminati con la mitragliatrice dell'aeroplano o con qualsiasi altra arma e, a tal proposito, il metodo più rapido è saltare sull'ala del mezzo e utilizzare armi classiche. Potreste saltare sul velivolo mentre è parcheggiato nella base ed eliminare con un'arma dall'elevata potenza di fuoco come la minigun tutti i nemici che provano ad atterrare presso di voi.

