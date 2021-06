Fortnite Estate Cosmica: come completare tutte le sfide nella LTM Pro 100

Da oggi è arrivata in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 la seconda ondata di sfide legate all'evento Estate Cosmica e grazie alle quali è possibile sbloccare tre diversi oggetti gratuiti tra i quali troviamo anche un dorso decorativo.

Le tre sfide disponibili oggi sono tutte legate alla modalità a tempo limitato Pro 100, la quale è ambientata sull'isola della modalità Creativa che può essere raggiunta inserendo il codice 1234-3424-1388 oppure tramite il menu di selezione della modalità di gioco nella lobby. Le partite in questa modalità sono molto semplici, dal momento che si tratta di un deathmatch a squadre con rientro immediato in caso di morte e che ad ogni eliminazione conferisce al giocatore 50 monete d'oro da spendere presso i distributori per acquistare armi leggendarie di vario tipo.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Spendi monete per comprare oggetti al distributore automatico in Pro 100 (0/10) - Ricompensa: dorso decorativo "Ghiaccioloso (Melmobacca)" e 20.000 Punti Esperienza

Questa missione chiede ai giocatori di acquistare un'arma 10 volte presso i distributori. Il metodo più veloce per completare la sfida è accumulare abbastanza monete da acquistare il lanciarazzi, il cui costo è di 360 monete d'oro: grazie all'arma esplosiva potete eliminare gli avversari molto più facilmente e accumulare così grosse quantità di denaro per effettuare i restanti 9 acquisti.

Infliggi danni ai giocatori con un lanciarazzi in Pro 100 (0/1.000) - Ricompensa: musica per i menu "Spasso in spiaggia" e 20.000 Punti Esperienza

Seguendo i consigli della sfida precedente non avrete alcun tipo di problema a completare anche questa missione, che non chiede altro se non di accumulare un totale di 1.000 punti danno con un lanciarazzi: dal momento che un proiettile infligge più di 120 punti danno, si tratta di colpire gli avversari con meno di 10 missili.

Rianima compagni in Pro 100 (0/20) - Ricompensa: deltaplano "Tavola del Nuvolama" e 30.000 Punti Esperienza

La terza ed ultima sfida è anche la più noiosa delle tre, poiché per completarla occorre effettuare ben 20 rianimazioni. Non si tratta di una sfida semplice, poiché in questa modalità le rianimazioni impiegano molto tempo per essere completate ed è facile che nel mentre qualcuno vi prenda di mira. Vi suggeriamo quindi di trasportare il compagno in un luogo sicuro prima di procedere con la rianimazione.

Sapevate che Loki sta arrivando in Fortnite Capitolo 2? Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata al nuovo codice per sbloccare gratis le emote Pesce di giugno e Falò in Fortnite.