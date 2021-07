Fortnite Estate Cosmica: come completare tutte le sfide nella LTM The Pit

A partire da oggi sono disponibili in Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 anche le ultime sfide dell'evento Estate Cosmica, grazie alle quali tutti i giocatori del battle royale possono portare a termine semplici compiti e accaparrarsi una generosa quantità di picconi, dorsi decorativi, deltaplani ed emote.

Le quattro sfide disponibili oggi sono tutte legate alla modalità a tempo limitato che prende il nome di The Pit, la quale può essere raggiunta inserendo il seguente codice nell'apposito menu della lobby: 4590-4493-7113. In alternativa, dovreste trovare la LTM tra quelle disponibili nella schermata di selezione della modalità di gioco.

Per chi non conoscesse questa modalità a tempo, si tratta di un'arena con rientro immediato dopo la morte nella quale i giocatori dispongono di materiali e munizioni infinite. Nella prima stanza potete raccogliere armi e gadget di ogni tipo per poi fiondarvi tramite l'enorme foro al centro della stanza nell'arena in cui combattere. Sappiate che si tratta di un "tutti contro tutti", quindi non fatevi ingannare dalla presenza del nickname sulla testa degli avversari.

Ecco alcuni consigli per velocizzare il completamento delle nuove sfide:

Costruisci strutture in The Pit (0/500) - Ricompensa: dorso decorativo "Ghiaccioloso (Gorgobacca)" e 20.000 Punti Esperienza

Questa sfida si può completare molto facilmente e richiede solo un po' di pazienza: il vostro obiettivo è quello di usare i materiali infiniti forniti in questa modalità a tempo limitato per costruire un totale di 500 strutture di qualsiasi tipo (non necessariamente in una sola partita) Potreste aspettare le fasi avanzate di un match, quando tutti tendono ad abbandonare la partita, per costruire un enorme pavimento o delle lunghe passerelle.

Distruggi strutture in The Pit (0/500) - Ricompensa: emote "Sorso stellare" e 20.000 Punti Esperienza

Il modo più veloce per completare questa missione è procurarsi al piano alto della mappa almeno due diverse minigun: in questo modo potete fare continuamente fuoco sulle strutture avversarie e, quando l'arma si surriscalda, passare subito all'altra per continuare a sparare senza soluzione di continuità. Prendete di mira principalmente le strutture in legno, le quali sono più fragili e si distruggono prima.

Elimina giocatori con 5 tipi diversi di arma in una partita singola di The Pit (0/5) - Ricompensa: strumento da raccolta "Marsh-magli" e 30.000 Punti Esperienza

Questa missione non è complessa e richiede solo un po' d'organizzazione. L'obiettivo consiste nell'eliminare nel corso di una partita cinque nemici con altrettante tipologie di arma diverse. Dovete quindi procurarvi un fucile da cecchino, una pistola, un arco, una mitraglietta e un fucile d'assalto ed eliminare almeno un nemico con ciascuna di esse.

Ottieni colpi alla testa in The Pit (0/50) - Ricompensa: deltaplano "Tavola del Nuvolama" e 35.000 Punti Esperienza

L'ultima sfida della LTM The Pit non è particolarmente difficile, dal momento che chiede solo di colpire i nemici alla testa e non di eliminarli con un headshot. Anche in questo caso la tattica a base di minigun funziona molto bene, soprattutto se si continua a fare fuoco all'altezza della testa dei nemici. In alternativa potete utilizzare una qualsiasi altra arma con la quale siete sicuri di riuscire a colpire più volte la testa dei nemici (meglio se si tratta di una mitraglietta o di un'arma che non elimina sul colpo, così da accumulare punti più velocemente).

