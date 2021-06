Fortnite Estate Cosmica: come completare tutte le sfide nella Zone Wars Trio di Bio

L'ultimo aggiornamento di Fortnite Capitolo 2 ha dato il via all'evento a tempo limitato della Stagione 7 che prende il nome di Estate Cosmica e che permette ai giocatori di ottenere un gran quantitativo di oggetti gratuiti come dorsi decorativi, picconi e deltaplani.

Come accade in quasi tutti gli eventi del battle royale di Epic Games, le sfide verranno pubblicate ad ondate e riguarderanno tutte la stessa modalità a tempo giocabile in Creativa. In questa guida vi spiegheremo come completare tutte le sfide nella Zone Wars Trio di Bio, ovvero le missioni disponibili sin da oggi. Per poter accedere alla Zone Wars Trio di Bio dovete visitare la pagina della modalità Creativa di Fortnite ed inserire il seguente codice isola: 4059-2791-0712.

Questa modalità consiste in una sorta di deathmatch a squadre senza possibilità di rientrare e strutturato in 10 round. All'inizio di ogni round i giocatori selezionano la propria squadra e iniziano a giocare all'interno di un box pieno zeppo di armi, gadget e consumabili tra i quali scegliere. A vincere il round è l'ultima squadra a restare in piedi.

Ecco i consigli per completare le sfide in questa LTM:

Ottieni eliminazioni con colpi alla testa nella Zone Wars Trio di Bio (0/10) - Ricompense: 20.000 Punti Esperienza e stendardo estivo

Il modo migliore per completare questa sfida è procurarsi un fucile di precisione all'inizio del match. Solitamente c'è sempre qualche avversario nel relativo box intento a prendere la mira: approfittate della sua distrazione per colpirlo con un proiettile alla testa e ripetete questo procedimento per altre nove volte. In alternativa potreste finire con un fucile d'assalto i giocatori atterrati, dal momento che anche questo genere di uccisioni conta per la sfida.

Assisti i compagni con eliminazioni nella Zone Wars Trio di Bio (0/50) - Ricompense: 35.000 Punti Esperienza e deltaplano "Tavola del Nuvolama"

Per completare questa sfida potete limitarvi a colpire una sola volta quanti più nemici vi capitano a tiro nel corso di una partita, così che le loro eliminazioni possano essere considerate assist, anche quando a farli fuori è un altro avversario. L'arma migliore per questo scopo è il fucile d'assalto pesante, la cui precisione anche sulla lunga distanza permette di colpire qualsiasi nemico.

Ottieni salute o applica scudi nella Zone Wars Trio di Bio (0/500) - Ricompense: 30.000 Punti Esperienza e scia "Caduta libera schiantafuoco"

Questa è forse la sfida più semplice tra quelle disponibili oggi, visto che non occorre far altro che utilizzare lattine di Slurp, pozioni scudo o qualsiasi altro oggetto in grado di far recuperare al personaggio punti salute o punti scudo.

Infliggi danni ai giocatori nella Zone Wars Trio di Bio (0/1.000) - Ricompense: 20.000 Punti Esperienza e dorso decorativo "Ghiacciolama (Succobacca)"

Si tratta in questo caso di un'altra semplice sfida, poiché dovete limitarvi a colpire gli avversari fino a raggiungere il limite di 1.000 punti imposto dalla sfida. Giocando un paio di match è quasi impossibile non completare questa missione.