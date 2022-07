Fortnite, l'Estate di Ordinaria Amministrazione ha inizio: il riassunto delle novità

Mentre proseguono i festeggiamenti per il compleanno di Fortnite Salva il Mondo, i ragazzi di Epic Games danno ufficialmente inizio all'Estate di Ordinaria Amministrazione, il nuovo evento estivo di Fortnite con tante ricompense da sbloccare.

La nuova fase ingame dell'iconico battle royale di Epic darà modo a tutti gli appassionati di lanciarsi in una serie di sfide e attività che prevedono, appunto, lo sblocco di numerosi oggetti con cui personalizzare il proprio alter-ego.

La fitta agenda dell'Estate di Ordinaria Amministrazione prevede numerosi "impegni interattivi", a cominciare dagli Incarichi da dover completare nella squadra d'intervento Senza Stress dal 21 al 23 luglio: chi parteciperà a questa speciale serie di sfide potrà ottenere oggetti speciali come il Dorso decorativo Bibita Neve Super-Ghiacciata e lo Stile Coda di Miaoscolo per il dorso decorativo.

La serie di eventi estivi di Fortnite Capitolo 3 proseguirà con gli Incarichi Marketing Senza Stress (dal 24 al 27 luglio), Ritiro di prodotti Senza stress (dal 28 luglio al 3 agosto) e Ricostruisci il Quartiere, una speciale serie di attività da completare fino al termine di Estate di Ordinaria Amministrazione fissato per il 9 agosto. Il completamento di tre incarichi Senza Stress consentirà agli appassionati di sbloccare ulteriori oggetti come lo stile Nana-Granita per il dorso decorativo Bibita Neve Super-Ghiacciata; chi porterà a termine sette o quattordici incarichi riceverà rispettivamente il Deltaplano Ombrellone Sudato e il cartello rotante dell'emote Rotazione Sudata.

Per tutta la durata dell'evento estivo di Fortnite, esplorando il Santuario sarà infine possibile accedere a delle vere e proprie feste da spiaggia. In cima alla notizia trovate il video di presentazione di Estate di Ordinaria Amministrazione.