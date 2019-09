Fortnite Estate Succosa: come eseguire eliminazioni con armi esplosive

A partire da oggi sono disponibili le nuove missioni gratuite Estate Succosa di Fortnite Stagione 10. La prima di queste richiede di effettuare un'eliminazione con armi esplosive: vi spieghiamo come completarla nel modo più semplice possibile.

Le missioni "Estate Succosa" sono disponibili per tutti i giocatori di Fortnite Stagione 10, anche per coloro che non possiedono il Pass Battaglia della Stagione 10. La prima di queste missioni richiede di eliminare un avversario con l'ausilio di armi esplosive: vediamo come fare.

Come completare la missione Eliminazioni con armi esplosive

La missione in questione richiede di eliminare un avversario con un'arma esplosiva. Per prima cosa, naturalmente, dovrete entrare in possesso di una di queste armi, come un lanciarazzi o un lanciagranate. Dove trovarle?

Le armi esplosive possono essere trovate all'interno delle casse e nelle consegne di rifornimenti. Per trovarle più facilmente vi consigliamo di giocare nella modalità Team Rumble, dove avrete maggiori possibilità di trovare queste armi. Una volta che siete entrati in possesso di un lanciagranate o un lanciarazzi, non vi resta che utilizzarlo per eliminare un nemico, così da portare a termine la missione.

Ricordiamo che sono attualmente disponibili anche le missioni Spirito di Squadra. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare le missioni Cura un alleato con Sguazzo Trangugio e Rianima un compagno.