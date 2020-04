Fortnite: eventi narrativi e sviluppo di alcune funzionalità in pausa per Coronavirus

Epic Games ha pubblicato oggi l'aggiornamento 12.40 di Fortnite e insieme alle novità ha reso noto che alcune funzionalità ed eventi di Fortnite ritarderanno a causa dell'emergenza Coronavirus, con l'obiettivo di salvaguardare la salute dei dipendenti .

In particolare viene reso noto che "date le circostanze attuali e per la sicurezza dei nostri doppiatori, i nuovi eventi narrativi saranno posticipati per il momento. Lo sviluppo di nuove coperture per armi da mischia e del negozio di oggetti estetici sono sospesi a tempo indeterminato mentre il team si concentra su una nuova funzionalità chiave."

L'emergenza Coronavirus costringe quindi Epic a fermarsi in parte, mettendo in standby alcuni eventi e funzionalità di Fortnite. Per lo stesso motivo presumibilmente gli sviluppatori hanno rimandato il lancio di Fortnite Stagione 3 e prolungato la durata della season 2, che proseguirà non fino alla fine di aprile inizialmente previsto bensì fino a fine maggio mentre la stagione 3 prenderà il via il 4 giugno, se tutto andrà secondo i nuovi piani.

Infine viene reso noto come gli abbonati PlayStation Plus possano scaricare gratis un nuovo pacchetto di Fortnite che include una skin e un dorso esclusivi e attualmente non disponibili in altro modo.