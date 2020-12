Fortnite: al via l'evento di Black Panther, l'emote di Wakanda gratis per tutti

Come avevano già anticipato i leaker nelle ultime ore, l'evento a tema Black Panther è appena iniziato in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 con alcune sorprese che faranno sicuramente piacere ai fan dell'eroe Marvel.

Per un periodo di tempo limitato, infatti, i giocatori potranno completare una serie di sfide molto semplici che permetteranno loro di sbloccare senza costi aggiuntivi un'emote esclusiva tramite la quale si può fare il saluto tipico di Wakanda, visto nella pellicola con protagonista Chadwick Boseman, l'attore scomparso qualche settimana fa. Sembra però che l'emote non sia l'unica particolarità dell'evento, che dovrebbe vedere apparire in giro per la mappa anche lo stesso Pantera Nera sotto forma di personaggio non giocante, il quale ci affiderà incarichi proprio come tutti gli altri personaggi introdotti con la Stagione 5.

Vi ricordiamo inoltre che questa notte farà il proprio debutto nel negozio oggetti il pacchetto contenente Black Panther, Taskmaster e Captain Marvel e, stando a quanto dichiarato dai dataminer, non potrà essere acquistato con i V-Buck ma solo con carta di credito. Epic Games ha confermato poi che il lancio del bundle sarà accompagnato da un nuovo trailer con protagonisti i tre supereroi.

