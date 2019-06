Fortnite evento Cattus: in arrivo dei Jet Pack nel gioco di Epic Games?

In Fortnite ha recentemente fatto il proprio debutto l'evento speciale 14 giorni d'Estate, che offrirà nuovi contenuti ai giocatori attivi sul battle royale di Epic Games.

C'è tuttavia anche un'altra tematica che ha attratto la curiosità dei videogiocatori di Fortnite. È infatti da tempo che all'interno della community del gioco si discute del possibile arrivo di un evento speciale denominato "Cattus". Alcune modifiche recentemente avvistate sulla mappa di gioco, come alcune variazioni nell'area del Vulcano sono state ricondotte da parte degli utenti a questo rumoreggiato evento. Ora, a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci pensano i dataminers attivi su Fortnite. In particolare, l'utente Reddit noto sulla piattaforma con il nickname di "Smithstirini" ha segnalato un possibile leak relativo ad alcuni presunti poster dell'evento. Questi ultimi, visibili in calce a questa news, sono tre ed uno di questi ritrae un personaggio che sembra sta utilizzando un Jet Pack. Queste immagini hanno spinto immediatamente i videogiocatori a lavorare di fantasia, ipotizzando una possibile introduzione degli strumenti all'interno di Fortnite.



Come di consueto quando si parla di rumor o presunti leak, sottolineiamo come questi ultimi non costituiscano informazioni ufficiali e vadano dunque interpretati come voci di corridoio. Ad ora, Epic Games non ha fornito conferme in merito all'effettiva presenza nei programmi del team del lancio di un "evento Cattus". Per scoprire cosa accadrà in futuro nell'isola di gioco, quindi, non ci resta altro da fare che attendere pazientemente! Nel frattempo, i giocatori possono continuare a dedicarsi alla ricerca dei Fortbyte: proprio recentemente è stata rivelata la posizione del Fortbyte 60.