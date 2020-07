Fortnite: che fine ha fatto l'evento per il terzo compleanno?

A luglio si festeggia il compleanno di Fortnite, il gioco è stato lanciato esattamente nell'estate 2017 inizialmente con la sola modalità Salva il Mondo alla quale si è poi aggiunta la Battaglia Reale. Epic è pronta a festeggiare... o forse no?

In molti si sono stupiti di come Epic Games non abbia ancora rivelato nulla sui festeggiamenti per il terzo anno di Fortnite, tenuti sempre a metà luglio con uno speciale evento e ricompense gratis per tutti tra cui skin esclusive, deltaplani, coperture e altri oggetti estetici, con tanto di torta a tema.

C'è da dire che i file della torta di compleanno sono stati trovati nei file dell'aggiornamento 13.30 ma siamo ormai a fine mese e in molti credono che Epic Games non abbia intenzione di festeggiare l'anniversario, oppure che le celebrazioni siano state rimandate ad agosto.

Con ogni probabilità questa settimana gli sviluppatori pubblicheranno un nuovo aggiornamento (idealmente atteso tra il 28 e il 30 luglio), potrebbe essere questa l'occasione giusta per dare il via ai festeggiamenti per il terzo compleanno di Fortnite? Restiamo in attesa di chiarimenti ed eventualmente di scoprire gli eventi, le attività e le ricompense in palio per i giocatori del Battle Royale e di Salva il Mondo.