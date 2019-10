Fortnite e l'evento finale della Stagione 10: il conto alla rovescia è partito!

Dopo tante speculazioni e teorie alimentate dalle operazioni condotte dai dataminer di Fortnite, sull'isola del battle royale di Epic Games è finalmente apparso il countdown olografico che indica la data di inizio e l'ora esatta dell'evento ingame che sancirà la fine della Stagione 10.

Come avvenuto nei passati eventi di Fortnite che hanno accompagnato il passaggio da una Season all'altra, anche stavolta il promemoria degli autori di Epic per l'inizio della prossima attività speciale che coinvolgerà tutti gli appassionati di Fortnite Battaglia Reale ha assunto la forma di un gigantesco conto alla rovescia digitale.

Per ammirare il countdown dell'evento conosciuto come "The End" basta effettuare lo schieramento presso il quadrante dell'isola dominato dagli hangar di Magazzino Muffito e volgere il proprio sguardo in direzione della rampa di lancio del Razzo. Il conto alla rovescia posto sulla cima del missile ci invita ad attendere fino alla sera di domenica 13 ottobre per poter assistere in prima persona allo spettacolo ingame preparato dagli autori di Epic per salutare alla Season 10 e accogliere le novità della Stagione 11 di Fortnite.

Se nei passati eventi abbiamo ammirato l'esplosione del vulcano, l'apertura di uno squarcio dimensionale e lo scontro tra Cattus e Doggus, lo spettacolo che avrà luogo domenica 13 ottobre dovrebbe essere incentrato sul lancio del Razzo e sugli effetti che quest'ultimo provocherà sulla mappa. Nel frattempo, vi invitiamo a seguire la nostra guida per trovare la Stella Segreta della Settimana 10 e sfogliare la lista delle sfide Ultima Fermata.