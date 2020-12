Fortnite: l'evento di Galactus del 2 dicembre è da record!

L'evento Galactus ha mandato in tilt i server di Twitch nella serata del 2 dicembre e ora ne capiamo perfettamente il motivo dal momento che Epic Games ha condiviso i primi numeri che testimoniano il successo dell'evento.

Nello specifico Fortnite ha toccato quota 15.3 milioni di giocatori connessi in contemporanea durante l'evento Galactus con oltre 3.4 milioni di spettatori su YouTube e Twitch. Numeri superiori persino a quelli generati da Astronomical di Travis Scott in Fortnite, il rapper texano la scorsa primavera è riuscito a coinvolgere oltre 12 milioni di persone nel suo tour virtuale ma l'evento di chiusura della Stagione 4 è riuscito a fare meglio.

Nel momento in cui scriviamo Fortnite è offline per manutenzione, i server torneranno online tra le 12:00 e le 13:00 ora italiana con tutti gli aggiornamenti della Stagione 5, la quale introduce il Mandaloriano da Star Wars The Mandalorian e tante altre novità tra cui nuove skin di Fortnite, sfide, ricompense e un Pass della Battaglia inedito, già in vendita sugli store digitali.

Avete seguito o partecipato all'evento Galactus di Fortnite? Vi è piaciuto? Fateci sapere cosa ne pensate nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.