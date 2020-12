Fortnite: l'evento di Galactus manda in tilt Twitch, rivediamolo in video

In attesa che la Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 faccia il proprio debutto dopo la manutenzione programmata di domani mattina, è possibile rivedere lo spettacolare evento con protagonista Galactus grazie agli utenti che l'hanno registrato e caricato sui social network.

L'eccessivo numero di utenti contemporaneamente connessi al gioco e a Twitch ha infatti creato non pochi problemi e sono numerosi i giocatori che, per motivi di varia natura, non hanno potuto assistere all'evento. Oltre ai problemi di connessione riscontrati in game, infatti, anche la piattaforma di streaming targata Amazon è infatti collassata, impedendo per numerosi minuti agli utenti di comunicare con gli streamer in chat o di accedere ai propri canali preferiti, anche quelli completamente slegati dal titolo Epic Games. Sembra quindi che siano stati in tantissimi a collegarsi al sito per guardare l'evento in diretta ed è probabile che nelle prossime ore scopriremo dettagli più precisi sul quantitativo di utenti contemporaneamente connessi.

Prima di lasciarvi al filmato dell'evento, che si chiude con il ritorno di Jonesy in versione agente segreto, vi ricordiamo che è ora disponibile il Supporta un Creatore 2.0 in Fortnite e in altri giochi presenti su Epic Games Store.