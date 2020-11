Fortnite, l'evento di Galactus sarà il più grande di sempre: ritorna il Buco Nero?

Nel corso delle ultime ore Epic Games ha per sbaglio concesso ai dataminer la possibilità di accedere a tutti i contenuti nascosti dell'update 14.60 di Fortnite Capitolo 2, che ha permesso così agli utenti più esperti di scoprire ogni segreto dell'evento a cavallo tra la Stagione 4 e la Stagione 5.

La maggior parte dei leaker ha deciso di non diffondere le informazioni scoperte per evitare eventuali ripercussioni da parte del team di sviluppo e per non rovinare la sorpresa agli altri giocatori, ma tutti parlano dell'evento più grande ed importante di sempre. Qualcuno si è anche spinto oltre e sembra aver diffuso anche dei dettagli più precisi sull'evento in game, sebbene al momento non vi sia modo di verificare se le informazioni siano affidabili o meno. Secondo questi utenti, l'evento avrà una durata superiore a quelli visti in passato e prenderà il nome di "Divoratore di Mondi", visto che il protagonista assoluto sarà Galactus. Durante l'evento dovremmo assistere ad un vero e proprio scontro tra supereroi Marvel e il grosso villain che finirà con la vittoria di quest'ultimo, il quale divorerà l'intera mappa facendo ritornare il Buco Nero per qualche giorno. Al ritorno dei server online dovremmo poter tornare nella mappa originale del gioco e aiutare gli eroi a ricostruirla pezzo dopo pezzo, ma in questo caso le informazioni diffuse sono molto vaghe. C'è infine chi sostiene che chiunque assisterà all'evento potrà ricevere gratuitamente la skin di Galactus.

In attesa di scoprirne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come sbloccare gratis la copertura Nebbia arcobaleno in Fortnite.