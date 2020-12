Fortnite, evento di Galactus: i server avranno una capacità limitata

Manca ormai poco più di un'ora a quello che potrebbe essere il più grande evento mai visto in Fortnite Capitolo 2, il quale avrà come protagonista assoluto il malvagio Galactus. Sembra però che non tutti riusciranno a vedere dal vivo le gesta del villain Marvel.

Stando ad un recente tweet di Epic Games su Twitter, i server avranno una capacità limitata e non sarà quindi possibile per tutti riuscire ad entrare in tempo per godersi lo spettacolo. A questo proposito, il team di sviluppo suggerisce di iniziare ad avviare il gioco e di entrare in partita già dalle ore 21:00 italiane, così da fare in modo da accaparrarsi un posto in prima fila ed evitare i soliti problemi che iniziano a verificarsi in prossimità dell'evento. Vi ricordiamo infatti che tra pochi minuti dovrebbe apparire in gioco una nuova modalità che andrà a sostituire tutte le altre e dovrebbe avere una durata tale da permettere ai giocatori di restare in partita fino allo scadere del timer. Nel caso in cui non doveste riuscire a vedere l'evento direttamente dal gioco, potete guardarlo su Twitch o YouTube grazie ai moltissimi streamer italiani e stranieri che lo trasmetteranno in diretta.

Per chi non lo sapesse, secondo le voci di corridoio che circolano da qualche giorno il malvagio Galactus divorerà l'isola di Fortnite e nella Stagione 5 i vari personaggi dovranno lottare per ricostruire l'isola, la quale presenterà diverse location del Capitolo 1. Per quello che riguarda invece le skin, sappiamo che nella Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 sarà presente anche il Mandaloriano con tanto di Baby Yoda come dorso decorativo.