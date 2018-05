Fortnite: l'evento Guanto dell'Infinito con protagonista Thanos termina domani

Vi state divertendo con Guanto dell'Infinito, l'evento a tempo limitato dedicato al perfido e temibile Thanos? Sicuramente sì, ma sappiate che ben presto terminerà.

Con un tweet, Epic Games ha avvertito tutti i giocatori di Fortnite Battaglia Reale che domani 15 maggio, in corrispondenza con il reset settimanale, l'evento verrà rimosso dal gioco. Avete quindi solo poche ore ancora per impersonare il titano pazzo indossando l'ambito Guanto dell'Infinito e fare piazza pulita dei vostri avversari. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che domani inizierà la Settimana 3 della Stagione 4: ciò significa che debutterà un set di sfide nuovo di zecca, già trapelato in rete nella giornata di ieri. Non solo sarete chiamati a dare prova la vostra abilità in combattimento, ma dovrete anche andare alla ricerca di un nuovo tesoro seguendo la mappa di Borgo Bislacco e cercare ben 10 papere di gomma!

Nel frattempo potete ancora dedicarvi alle sfide della Settimana 2, come quella che chiede di trovare un luogo tra uno spaventapasseri, un bolide rosa e un grande schermo. Se le avete già completate tutte, segnaliamo che potete guadagnare un livello extra del Pass della Battaglia della stagione 4!