Fortnite: l'evento di Halloween introdurrà le scope volanti come deltaplano?

Non è più un segreto che nei prossimi giorni Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 accoglierà il nuovo Fortnitemares, il celebre evento a tema Halloween che porterà nel battle royale tante sfide, ricompense e skin esclusive. Stando agli ultimi rumor, pare che Epic Games abbia anche altre sorprese in serbo per i suoi fan.

L'affidabile YouTuber Tabor Hill, che già in passato ha anticipato dettagli della Stagione 4 del Capitolo 2, ha svelato che l'evento di Halloween segnerà il ritorno del lancia zucche e che presto potremo atterrare sulla mappa a bordo di scope volanti. Non è chiaro se l'oggetto sarà presente in una modalità a tempo limitato o se si tratterà di una nuova variante del deltaplano che potrà essere sbloccata tramite sfide gratuite o nel negozio oggetti. Come se non bastasse, il feed russo del gioco si è aggiornato per sbaglio svelando quello che sarà il nome completo dell'evento: Fortnitemares, Mida's Revenge. Sembra quindi ci siano ben pochi dubbi sul fatto che Mida tornerà a vestire il ruolo di boss nella mappa di Fortnite e che alcuni dei suoi scagnozzi impugneranno un pericoloso lancia zucche. Secondo i dataminer la patch che darà il via all'evento potrebbe arrivare domani, 21 ottobre 2020, ma l'assenza di informazioni da parte degli sviluppatori potrebbe significare che Fortnitemares sia in arrivo non prima di giovedì prossimo.

In attesa di informazioni ufficiali, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida su come usare un'emote come Doctor Doom durante una Vittoria Reale in Fortnite.