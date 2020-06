Fortnite, evento Il Dispositivo in arrivo: è partito il conto alla rovescia!

La nuova Stagione di Fortnite: Battaglia Reale è ormai in dirittura di arrivo e l'isola di gioco si sta preparando per accogliere il prossimo grande evento che coinvolgere il free to play.

In seguito all'esplodere dei movimenti di protesta negli Stati Uniti d'America, il team di Epic Games ha fissato una nuova data d'inizio della Stagione 3 di Fortnite. Come conseguenza, anche l'evento in-game noto come "Il Dispositivo" ha subito un posticipo, con correlato congelamento del conto alla rovescia ad esso legato precedentemente apparso nei cieli del battle royale.

Ora, tuttavia, Epic Games è pronta a sostenere nuovamente l'entusiasmo del pubblico con un nuovo countdown. Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'isola di Fortnite: Battaglia Reale ora ospita di nuovo un gigantesco conto alla rovescia, che segna lo scorrere del tempo che separa la community dall'inizio dell'evento Il Dispositivo. L'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato per lunedì 15 giugno.



Come da tradizione, i giocatori possono attendersi sorprese di ogni genere e sconvolgimenti in vista per la mappa di gioco. Al momento, diverse indiscrezioni vorrebbero Epic Games pronta a sommergere l'isola di Fortnite: Battaglia Reale, ma al momento non vi sono conferme ufficiali in tal senso: non resta dunque che attendere Il Dispositivo ed il successivo inizio della Stagione 3, fissato per mercoledì 17 giugno.