Fortnite Evento di Natale: come riscattare i regali dell'evento Mezz'Inverno 2019

Mezz'Inverno è l'evento di Natale di Fortnite, da oggi e fino alla fine delle festività Epic Games lancerà una serie di sfide con relative ricompense, oltre ad alcuni regali gratis per tutti. Ma come fare per ottenerli? Scopriamolo insieme.

A cadenza quotidiana troverete ricompense casuali nel capanno di Crackshot, inoltre sarà possibile accedere a sfide giornaliere che andranno avanti fino a inizio anno. Per riscattare i regali nascosti nel capanno vi basterà accedere alla lobby entrando nella finestra con il grande fiocco nel menu principale, da questa location avrete poi accesso alla casetta di Natale, dove ogni 24 ore sarà presente un nuovo pacco.

In aggiunta arrivano nuove sfide giornaliere, le quali proseguiranno come detto fino ai primi giorni di gennaio. Su Everyeye.it trovate le guide per rinfocolare il Falò e per scoprire dove trovare le calze nel capanno di Mezz'Inverno. Tornate a visitarci ogni giorno perchè pubblicheremo regolarmente tutte le guide per le singole sfide di Natale 2019 di Fortnite.

Il Battle Royale di Epic Games sta vivendo un momento positivo anche grazie al successo dell'evento crossover Fortnite x Star Wars, che ha permesso ai giocatori di vedere in anteprima una scena di Star Wars L'Ascesa di Skywalker durante lo scorso fine settimana.