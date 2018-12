Fortnite: evento di Natale in vista, la Stagione 7 terminerà a febbraio 2019

La Season 7 di Fortnite è appena iniziata tuttavia Epic Games ha anche fatto sapere la data in cui la stagione terminerà, ovvero alla fine di febbraio 2019, in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia.

"Il team di Epic Games si prenderà una pausa durante le vacanze natalizie, quindi la Stagione 7 sarà prolungata di due settimane e terminerà il 28 febbraio. D’altro canto, abbiamo in serbo nuovi aggiornamenti in vista delle feste, con tanto di sfide e oggetti inediti. Le sorprese per quest’anno non sono ancora finite!"

Epic ha quindi esteso la durata della Season 7 di due settimane, la stagione terminerà il 28 febbraio 2019, inoltre il messaggio pubblicato dagli sviluppatori lascia intendere il prossimo arrivo di un evento di Natale, sebbene al momento non sia ancora stato confermato nulla a riguardo.

Un leak di Fortnite 7 ha svelato le prossime skin, i deltaplani, i picconi e le emote in arrivo, ricordiamo che da oggi è disponibile anche il nuovo Pass Battaglia che include oltre 100 livelli.