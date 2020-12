Fortnite: l'evento di Natale inizia con un'emote gratis per tutti

Come vi abbiamo anticipato nel corso delle ultime ore, Fortnite Battaglia Reale ha accolto l'evento Operazione coi Fiocchi, che porta il Natale nel titolo Epic Games. Per celebrare l'evento, il team di sviluppo ha anche deciso di donare a tutti i giocatori un'emote esclusiva.

Parliamo nello specifico dell'emote Canta Insieme, che lo scorso anno è stata messa in vendita nel negozio. Quest'emote permette ai giocatori di intonare canti di natale e non solo dà loro l'opportunità di muoversi durante la sua esecuzione, ma si sincronizza in maniera automatica con tutti gli altri utenti che la attivano nei paraggi. Chiunque abbia acquistato l'emote lo scorso anno, riceverà in maniera automatica i V-Buck spesi nel proprio portafoglio virtuale, che potrà così reinvestire in nuove skin o nel prossimo Pass Battaglia. Se volete riscattare l'emote in maniera gratuita non dovete far altro che visitare il negozio oggetti nel corso delle prossime ore e cercare l'oggetto nella sezione "È la stagione", nel quale può essere acquistato al costo di 0 V-Buck.

Prima di lasciarvi al trailer dell'evento Operazione coi Fiocchi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida su come completare tutte le sfide della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.