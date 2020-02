Fortnite: l'evento di San Valentino arriverà con l'aggiornamento 11.50?

Stamani Fortnite è offline per manutenzione programmata, i server sono attualmente in aggiornamento così da permettere a Epic Games di pubblicare ufficialmente la patch 11.50 attesa per questa mattina. Nel frattempo i dataminer hanno scoperto l'imminente arrivo dell'evento di San Valentino.

L'evento Share the Love potrebbe partire già domani (6 febbraio) o all'inizio della prossima settimana, nel codice sorgente sono stati trovati non solo riferimenti espliciti ma anche materiale come schermate di caricamento, skin, picconi, dorsi, deltaplani e altri oggetti cosmetici dedicati alla festa più romantica dell'anno.

Nella giornata di domani dovrebbe inoltre partire l'evento Fortnite x Birds of Prey con skin e altri bonus esclusivi di Harley Quinn, anche in questo caso però non ci sono notizie certe dunque aspettiamo annunci ufficiali da parte di Epic Games, notizie che non dovrebbero tardare troppo ad arrivare.

Entro la fine della mattinata dovremmo venire a conoscenza delle novità di Fortnite in arrivo questa settimana, non appena la compagnia diffonderà il changelog della patch 11.50, disponibile per il download nelle prossime ore. Si tratta del primo evento di San Valentino per Fortnite Capitolo 2, non è escluso che Epic possa avere in mentre altre sorprese che vadano oltre a quanto scoperto dai dataminer in queste ultime ore.