Fortnite, evento speciale di Capodanno: nuovi dettagli dai dataminer

L'universo di Fortnite vanta ormai una lunga tradizione di eventi speciali e celebrazioni in-game: tra le più recenti possiamo ad esempio citare il debutto in-game del regista J.J Abrams e la trasmissione di una scena inedita di Star Wars - Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker.

Secondo i dataminer attivi sul gioco Epic Games, tuttavia, sembra che un nuovo evento sia in dirittura di arrivo. Il battle royale si starebbe infatti preparando a celebrare il concludersi del 2019 e l'inizio del prossimo anno. Alcuni giorni fa, si sono fatti strada in rete alcuni presunti leak legati ad un evento di Capodanno 2020 in Fortnite Capitolo 2. Ora, ulteriori conferme in tal senso giungono da un noto dataminer, noto alla community Twitter come Lucas7yoshi.



Come potete verificare nei cinguettii che trovate in calce a questa news, secondo l'utente Fortnite ospiterà anche quest'anno un evento a tema Capodanno. Dalle ricerche effettuate dal dataminer, riporta il Tweet, sembra emergere che l'evento 2020 non si discosterà eccessivamente da quanto visto in-game in occasione del Capodanno 2019. Lucas7yoshi ha inoltre allegato ad un cinguettio alcune immagini, che ritraggono alcuni item estetici a tema con la festività, che potrebbero dunque essere resi disponibili durante l'evento speciale.



Per scoprire se i rumor riportati si riveleranno veritieri, non resta che attendere ancora pochi giorni: l'inizio del 2020 è infatti ormai imminente.