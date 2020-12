Fortnite ed evento speciale di Natale: skin speciali e aeroplani?

Sembra che l'universo di Fortnite: Battaglia Reale sia nuovamente in fermento, pronto ad accogliere un ulteriore evento speciale in questo 2020 carico di eventi e collaborazioni per il free to play.

Un recente leak sembra infatti aver svelato in anticipo un inedito trailer di Fortnite, che confermerebbe un appuntamento in-game dedicato alle festività di Natale. Al momento, tuttavia, il team di sviluppatori in forze presso Epic Games non ha confermato l'organizzazione di un evento speciale per l'occasione. In attesa di eventuali informazioni ufficiali in merito, l'ampio numero di giocatori attivi sul titolo gratuito proseguono nelle proprie operazioni di indagine, cercando di scoprire quali saranno i contenuti in arrivo nel prossimo futuro in Fornite: Battaglia Reale.



In particolare, parte della community segnala di aver ricevuto mail promozionali da Epic Games, legate proprio ai festeggiamenti natalizi che dovrebbero prendere il via nel gioco con la pubblicazione della patch 15.10, in programma per la prossima settimana. Secondo gli utenti, - le cui segnalazioni non possono evidentemente essere confermate - tra le novità in programma vi sarebbe una speciale skin natalizia a forma di bastoncino di zucchero. I dataminer attivi su Fortnite segnalano invece il possibile arrivo degli aeroplani in occasione dell'evento speciale. Per saperne di più non resta altro da fare che attendere!