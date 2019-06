Fortnite: ci sarà un evento a tema Stranger Things con l'inizio della terza stagione?

Nel corso della conferenza organizzata da Netflix per l'E3 2019, Chris Lee ha spiegato, in rappresentanza della divisione Gaming del colosso dell'intrattenimento digitale in streaming, che è in arrivo un importante evento a tema Stranger Things sull'isola di Fortnite Battaglia Reale.

In riferimento alla comparsa della "Bottega del Gelato Scoop's Ahoy" tra i negozi della nuova area di Mega Mall apparsa sull'isola del battle royale di Epic Games all'inizio della Stagione 9, Lee ha spiegato che entro poche settimane assisteremo a qualcosa di molto più importante.

Chi segue con attenzione questa popolare serie sarà già che il prossimo 4 luglio partirà ufficialmente la terza stagione di Stanger Things, un'occasione troppo ghiotta per non essere sfruttata attraverso una partnership che, similarmente a quanto avvenuto di recente con gli eventi dedicati al film John Wick 3 Parabellum e le finali PlayOff di NBA, porterà in dote tutta una serie di sfide a tema.

Oltre a Fortnite, Chris Lee conferma la volontà di Netflix di stringere nuovi accordi di collaborazione con altre realtà videoludiche internazionali come Ubisoft, Behaviour Interactive e Roblox, sia attraverso la creazione di videogiochi nuovi di zecca che con "semplici" partneship come quella con Epic Games che, con ogni probabilità, vedrà lanciare l'evento Fortnite X Stranger Things a inizio luglio su PC, console e sistemi mobile iOS e Android.